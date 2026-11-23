अंबिकापुर। आबकारी विभाग की संभागीय उडऩदस्ता टीम ने गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारस रोड सिंचाई कॉलोनी के सामने सुभाषनगर स्थित मेडिकल दुकान में सोमवार को छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मेडिकल दुकान में 207 नग प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप (Toxic Cough Syrup) और 3600 नग टैबलेट बरामद किया गया। टीम ने कफ सिरप और टैबलेट जब्त कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त सिरप और टैबलेट की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई।