19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार

Drug smuggling: ग्राहक की तलाश कर रहे थे तस्कर, आबकारी टीम ने सरगुजा जिले के दरिमा व बतौली से तीनों को किया गिरफ्तार, सरगुजा में प्रतिबंधित टैबलेट की कर रहे थे सप्लाई

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 19, 2026

Drug smuggling

2 smugglers arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। गांजे की तस्करी से लेकर नशीले इंजेक्शन, प्रतिबंधित टैबलेट व सिरप का कारोबार तस्करों (Drug smuggling) द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ सरगुजा पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन तस्करों ने जड़े जमा ली हैं। इसी बीच मंगलवार को आबकारी विभाग के संभागीय उडऩदस्ता की टीम ने दो मामलों में 3 आरोपियों को 896 नग प्रतिबंधित नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। टीम ने आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है।

१८ फरवरी को सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता उडऩदस्ता टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दरिमा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक नशीले टैबलेट (Drug smuggling) की बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखकर युवक भागने की कोशिश करने लगा।

टीम ने उसे पकडक़र हिरासत में लिया और उसके झोले की तलाशी ली। झोले में 224 नग स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन प्लस नशीला टैबलेट पाया गया, जिसे टीम ने जब्त कर आरोपी दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम करजी निवासी मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला (Drug smuggling) 18 फरवरी की देर शाम का है।

टीम ने बतौली थाना क्षेत्र के सुआरपारा पानी टंकी के पास 2 युवकों को नशीले टैबलेट बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश करते समय दबोच लिया। दोनों के कब्जे से 472 नग स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन प्लस नशीला टैबलेट जब्त किया गया है। इस मामले में उडऩदस्ता टीम ने आरोपी राहुल तिग्गा और नितेश चौहान (Drug smuggling) को गिरफ्तार किया है।

तीनों आरोपी भेजे गए जेल

टीम ने दोनों मामले के तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (Drug smuggling) की धारा 22सी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, कुमारु राम, अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडेय, ओमप्रकाश गुप्ता तथा महिला सैनिक चंद्रावती की भूमिका रही।

Drug smuggling: झारखंड के गढ़वा से जुड़ा है तार

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि नशीले इंजेक्शन, टैबलेट (Drug smuggling) व कफ सिरप के तार झारखंड से जुड़े हैं। तस्कर वहीं से नशे का सामान लाकर सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के आदि लोगों को उच्चे दामों पर बिक्री करते हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा को नशा मुक्त करने की दिशा में प्रयास जारी है।

ये भी पढ़ें

Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो
अंबिकापुर
Slaps video viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 07:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Slaps video viral: ट्रैफिक जवान ने युवक को जड़े थप्पड़ तो युवक ने भी मारे मुक्के, गिर गई टोपी और वाकी-टॉकी, देखें वायरल वीडियो

Slaps video viral
अंबिकापुर

Political news: भाजयुमो ने की शिकायत, कहा- SIR को लेकर सोशल मीडिया पर दी जा रही भ्रामक जानकारी, सांप्रदायिक माहौल बिगाडऩे का प्रयास

Political news
अंबिकापुर

Villager died case: पिटाई से ग्रामीण की मौत का मामला: आरोपी SDM निलंबित, सेंट्रल जेल अंबिकापुर में किया गया शिफ्ट

Villager died case
क्राइम

सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार

Sex Racket Bust: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़! पति-पत्नी समेत 14 गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी(photo-patrika)
अंबिकापुर

गार्ड से मारपीट कर 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी

गार्ड से मारपीट 15 अपचारी बालक फरार, 5 पकड़े गए 10 की तलाश जारी
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.