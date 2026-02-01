Drug smuggling: सरगुजा में नशे का नेटवर्क सक्रिय, 896 नग नशीले टैबलेट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से जुड़ा है तार

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। गांजे की तस्करी से लेकर नशीले इंजेक्शन, प्रतिबंधित टैबलेट व सिरप का कारोबार तस्करों (Drug smuggling) द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ सरगुजा पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन तस्करों ने जड़े जमा ली हैं। इसी बीच मंगलवार को आबकारी विभाग के संभागीय उडऩदस्ता की टीम ने दो मामलों में 3 आरोपियों को 896 नग प्रतिबंधित नशीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। टीम ने आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है।