चिरमिरी। क्वार्टर को लेकर हुए विवाद में समझौता कराने गई महिला की चिरमिरी की महापौर के पीए और उसके साथ ने पिटाई (Woman beaten) कर दी। मारपीट में महिला के आंख के पास चोट लगी और खून बहने लगा। महिला ने मामले की रिपोर्ट चिरमिरी थाने में दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने पीए के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया, बल्कि दूसरे आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसे लेकर महिला ने कांग्रेसियों के साथ थाने में पहुंचकर हंगामा मचाया। इधर कांग्रेसियों ने भी महिला को न्याय नहीं मिलने पर सडक़ पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।