मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक रेणुका सिंह के पिता फूल सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी के पूज्य पिताजी फूल सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। उन्होंने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार के सदस्यों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अपने शोक संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने 'ॐ शांति!' लिखकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की।