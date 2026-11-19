विधायक रेणुका सिंह के पिता का निधन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Renuka Singh Father Death: छत्तीसगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के पिता फूल सिंह का 19 नवंबर 2026 को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार में शोक का माहौल है। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने विधायक रेणुका सिंह और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान श्रीराम से प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक रेणुका सिंह के पिता फूल सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी के पूज्य पिताजी फूल सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। उन्होंने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार के सदस्यों को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अपने शोक संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने 'ॐ शांति!' लिखकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की।
विधायक रेणुका सिंह के पिता फूल सिंह के निधन के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरह उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संदेश के माध्यम से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। इस दुखद अवसर पर मुख्यमंत्री की संवेदनाएं विधायक रेणुका सिंह और उनके परिजनों के साथ हैं।
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