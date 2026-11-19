सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की युवा पीढ़ी के संवाद और जानकारी हासिल करने के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में संघ भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इन माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहता है। एक ओर शाखाओं के जरिए युवाओं से सीधे जुड़ाव पर जोर रहेगा, वहीं दूसरी ओर पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से संघ से जुड़ी विचारधारा और गतिविधियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश होगी। यह कवायद बदलते समय के साथ संगठन की प्रचार कार्यशैली में आ रहे बदलाव का संकेत है।