भिलाई में दिवाली के साथ चढ़ा चुनावी रंग, वार्डों में सक्रिय हुए संभावित प्रत्याशी, ऐसे साध रहे समीकरण

Bhilai Municipal Election: दीपावली के उल्लास के बीच भिलाई की फिजां में चुनावी रंग पूरी तरह घुल चुका है। बाजारों में त्योहार की रौनक के साथ नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटे पार्षद पद के संभावित दावेदार भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। त्योहार की मिठास के जरिए राजनीतिक समीकरण साधने की होड़ मची है। चुनाव की औपचारिक तारीखों और आचार संहिता की घोषणा से पहले ही दावेदार मतदाताओं के घर-घर दस्तक देकर मिठाई के डिब्बे, मिट्टी के दीये, कैलेंडर और पूजन सामग्री भेंट कर रहे हैं। इसके बहाने लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर अपने पक्ष में माहौल तैयार किया जा रहा है।