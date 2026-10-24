निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल, भिलाई में 69 हजार वोटर घटे, 30 अक्टूबर तक करें दावा-आपत्ति

निर्वाचन जानकारों के अनुसार, मतदाताओं की संख्या में आई इस भारी कमी की मुख्य वजह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) है। सत्यापन के दौरान मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए गए, वहीं अन्यत्र शिफ्ट हो चुके लोगों तथा लंबे समय से अनुपस्थित मतदाताओं का नाम विलोपित किया गया। इसके अलावा, दोहरे मतदान केंद्रों पर दर्ज प्रविष्टियों (डबल एंट्री) को तकनीकी जांच के जरिए निरस्त किया गया, जिसके चलते वास्तविक मतदाताओं का सटीक आंकड़ा सामने आया है।