Bhilai News: 2027 से B.SC एग्रीकल्चर की पढ़ाई! ऑनर्स और मल्टीपल एग्जिट का विकल्प, जानें पूरा प्लान

भिलाई@मोहम्मद जावेद। BSc Agriculture 2027: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में अब कृषि विज्ञान की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। विवि की कार्यपरिषद ने यहां कृषि विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये कोर्स इंदिरा गांधी कृषि विवि, रायपुर के शैक्षणिक सहयोग से संचालित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार, सत्र 2027-28 से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इसमें कृषि विज्ञान में प्रमुख विषय के साथ आनुवंशिकी एवं प्लांट ब्रीडिंग जैसे विषयों में पढ़ाई का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।