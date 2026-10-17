CSVTU का बड़ा फैसला, अब नहीं लगेगा ईयर बैक, पुराने विद्यार्थियों के लिए एन-4 नियम खत्म

एन-4 नियम के तहत पांचवें सेमेस्टर में जाने के लिए इंजीनियरिंग छात्र का प्रथम सेमेस्टर ऑल क्लीयर होना चाहिए। एक भी पेपर में बैक होने पर उसे डिटेन यानी एक साल पीछे कर दिया जाता है। ऐसा ही छठवें सेमेस्टर में भी होता है। मतलब, जब तक दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास नहीं होंगे, छठवें में प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्र को अपने जूनियर के साथ दोबारा पढ़ाई करनी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नियम से छात्र आगे के दो साल खूब मेहनत करके पढ़ते थे, ताकि तीसरे साल में प्रवेश मिल सके। छात्रों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर होता था। हालांकि, जिनके पूर्व सेमेस्टर क्लीयर नहीं होते थे, उन्हें अपने जूनियर छात्रों के साथ दोबारा एक साल की पढ़ाई दोहरानी पड़ती थी।