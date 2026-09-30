CSVTU में गड़बड़झाला! परीक्षा में अनुपस्थित इंजीनियरिंग छात्रा को मिले 38 अंक, ऐसे खुला राज

सीएसवीटीयू ने एमपीकॉन को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में लिखित और तथ्यात्मक जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि एजेंसी की ओर से पहले भी लापरवाही सामने आ चुकी है और उसे समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद दोबारा चूक हुई। विश्वविद्यालय ने एजेंसी से पूछा है कि उसका अनुबंध समाप्त क्यों न किया जाए और उसे ब्लैकलिस्ट क्यों न किया जाए। एजेंसी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।