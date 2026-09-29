आरोपों से घिरे हेमचंद विवि के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप हटाए गए, डॉ. अनिल पांडेय को प्रभार

भूपेंद्र कुलदीप पर शासकीय कार की मरम्मत से जुड़े फर्जी बिल प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से करीब 24 हजार रुपये के कथित दुरुपयोग का आरोप भी है। आरोप है कि वाहन की मरम्मत के लिए बीमा दावा किए बिना विश्वविद्यालय की राशि से भुगतान किया गया। इस मामले की जांच के लिए आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर से दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि किए जाने का उल्लेख किया है।