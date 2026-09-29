माइक्रो सर्वे ने खोली टीबी की छिपी तस्वीर, दुर्ग के मोरिद में 29 तो रुआबांधा में 20 से ज्यादा मरीज मिले

TB Cases: टीबी के खिलाफ चल रही मुहिम में माइक्रो लेवल पर की जा रही जांच से बीमारी की छिपी तस्वीर सामने आ रही है। दुर्ग जिले के मोरिद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के एनजीओ के माध्यम से कराए गए सर्वे में तीन महीने में 29 टीबी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं, रुआबांधा क्षेत्र में भी सर्वे के दौरान 20 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इन मरीजों को नियमित उपचार से जोड़ने के साथ उनके परिवार के सदस्यों की भी जांच और जरूरत के अनुसार बचाव की दवा देने पर जोर दे रहा है।