Bhilai Municipal Election: तीन नगर निगमों में किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस-भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी

Bhilai News: भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम में दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तीनों ही निगमों में वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है, ऐसे में कांग्रेस के लिए यह चुनाव साख बचाने की चुनौती होगा, वहीं भाजपा के लिए खोया जनाधार वापस पाने का अवसर। भिलाई नगर निगम प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा निगम है। यहां महापौर नीरज पाल के नेतृत्व में कांग्रेस का कब्जा है। रिसाली में शशि सिन्हा और भिलाई-चरोदा में निर्मल कोसरे महापौर हैं। तीनों जगह कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त दी थी।