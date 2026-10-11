भिलाई के कबाड़ी गोदाम में पुलिस का छापा, ट्रेलर में मिलीं बीएसपी की रेल पटरियां, मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि रेल पटरियों को बीएसपी से लाकर कबाड़ी गोदाम में कटवाने की तैयारी थी। हालांकि, पटरियों को किस प्रक्रिया के तहत गोदाम तक लाया गया और इन्हें काटने के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं, यह जांच का विषय है। पुलिस रेल पटरियों के स्वामित्व और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही पटरियों के स्रोत और उन्हें गोदाम तक लाने से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।