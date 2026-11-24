Labour E-KYC: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, लेकिन दुर्ग जिले में 1 लाख 14 हजार 36 श्रमिकों का सत्यापन और अभिलेख संशोधन अब भी लंबित है। इतनी बड़ी संख्या में प्रक्रिया अधूरी रहना श्रम विभाग की कार्यप्रणाली और जमीनी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। समय पर प्रक्रिया पूरी न होने से हजारों पात्र श्रमिकों के जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। जिले के भिलाई, दुर्ग, धमधा, पाटन, भिलाई-3, अहिवारा और बोरी क्षेत्रों में 512 सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों का बड़ा नेटवर्क उपलब्ध है। इसके बावजूद लाखों श्रमिकों की ई-केवाईसी अटकना चिंताजनक है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सभी केंद्रों को लंबित हितग्राहियों की सूची सौंपी गई है और क्या ब्लॉक स्तर पर लक्ष्य तय कर इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है?