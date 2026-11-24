दुर्ग जिले के रिसाली, भिलाई और भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्रों में दिसंबर में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमिपूजन और नई घोषणाओं का सिलसिला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन तीनों नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को रिसाली में कार्यक्रम के बाद उनका भिलाई और शाम को भिलाई-चरोदा क्षेत्र में भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। निकाय चुनाव से पहले इन घोषणाओं और विकास कार्यों को स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं मतदाताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे रहे हैं।