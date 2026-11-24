CM साय ने पेयजल योजना समेत 137 करोड़ का किया ऐलान (Photo Source- Patrika)
CM Announcement: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल संकट से राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को रिसाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 137 करोड़ रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा की। इसमें वृहद पेयजल योजना को प्रमुखता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से रिसाली की वर्तमान और भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सकेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिसाली के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा को क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रिसाली नगर निगम क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 137 करोड़ रुपये के नए कार्यों की घोषणा की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृहद पेयजल योजना है। रिसाली क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है। ऐसे में इस योजना की घोषणा से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि रिसाली की मौजूदा जरूरतों के साथ आने वाले समय में बढ़ने वाली आबादी की पेयजल आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर व्यवस्था विकसित की जाए। वृहद पेयजल योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।
रिसाली नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित वृहद पेयजल योजना के पूरा होने से क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। इस योजना का उद्देश्य केवल मौजूदा पेयजल जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाली मांग को भी ध्यान में रखना है। इससे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन, निर्माण की समयसीमा और घरों तक पानी पहुंचने की व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही इसके वास्तविक लाभ का आकलन किया जा सकेगा।
रिसाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन कार्यों के जरिए नगर निगम क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसाली के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में जरूरी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रिसाली के विकास को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी और किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पेयजल योजना को भी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि योजना पूरी होने के बाद रिसाली की वर्तमान और भविष्य की पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
दुर्ग जिले के रिसाली, भिलाई और भिलाई-चरोदा नगर निगम क्षेत्रों में दिसंबर में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमिपूजन और नई घोषणाओं का सिलसिला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन तीनों नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को रिसाली में कार्यक्रम के बाद उनका भिलाई और शाम को भिलाई-चरोदा क्षेत्र में भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। निकाय चुनाव से पहले इन घोषणाओं और विकास कार्यों को स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं मतदाताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे रहे हैं।
रिसाली में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। अब क्षेत्र के लोगों की नजर वृहद पेयजल योजना के क्रियान्वयन पर रहेगी। घोषणा के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि योजना का काम कब शुरू होता है और रिसाली के घरों तक बेहतर पेयजल व्यवस्था का लाभ कब पहुंचता है।
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