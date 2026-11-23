मुख्यमंत्री के हाथों 68.37 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण और पुलिस विभाग के चार भवनों का उद्घाटन होगा। चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस कार्यक्रम को सत्तारूढ़ भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। वहीं निगम में सत्ता में बैठी कांग्रेस इसे चुनावी शिलान्यास बता रही है। दरअसल, तीनों निगमों में दावेदारों की भागदौड़ चरम पर है। महापौर पद के कई नामों की चर्चा तेज हो गई है। वार्डों में भी एक-एक टिकट के लिए 5 से 10 दावेदार मैदान में हैं। पार्षद से लेकर पूर्व महापौर, जिला पदाधिकारी तक अपनी-अपनी पैरवी में लगे हैं।