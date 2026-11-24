Bhilai Pm Awas Yojana: गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नगर निगम भिलाई-चरोदा क्षेत्र के सिरसाकला सहित अन्य इलाकों में 'मोर जमीन-मोर मकान' योजना के तहत 23 गरीब हितग्राहियों के नाम पर करीब 57 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। आरोप है कि सुपेला स्थित एक फाइनेंस बैंक में इन हितग्राहियों के नाम पर खाते खुलवाकर सरकारी राशि निकाल ली गई, जबकि असल पात्रों को इसकी भनक तक नहीं लगी। भाजपा नेताओं की शिकायत पर शासन स्तर से हुई जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद निगम प्रशासन में हडक़ंप मच गया है।