BSP स्क्रैप चोरी मामले में बड़ा मोड़, 21 आरोपियों के बाद अब CBI खंगालेगी पूरी कड़ी, इन बिंदुओं पर कर सकती है जांच

भिलाई-3 थाना पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स में छापा मारकर चोरी का 250 टन बीएसपी स्क्रैप (प्लेट-ब्लूम), 14 वाहन और हाइवा, क्रेन, बैकहो लोडर, चेन माउंटेन समेत मशीनरी जब्त की थी। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3.22 करोड़ रुपए बताई गई थी। पुलिस ने चोरी, परिवहन और स्क्रैप खरीद से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की। अब पुलिस 900 पेज का चालान, केस डायरी, जब्ती दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य सीबीआई को सौंपने की तैयारी में है। सीबीआई की ओर से रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद केस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।