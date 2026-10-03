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BSP स्क्रैप चोरी मामले में बड़ा मोड़, 21 आरोपियों के बाद अब CBI खंगालेगी पूरी कड़ी, इन बिंदुओं पर कर सकती है जांच

CBI Investigation: पुलिस द्वारा 21 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और करीब 900 पेज का चालान तैयार किए जाने के बाद केस से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य CBI को सौंपने की तैयारी है। CBI स्क्रैप की निकासी से लेकर परिवहन, बिक्री और खरीद तक की पूरी कड़ी की जांच कर सकती है।
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भिलाई

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Khyati Parihar

Oct 03, 2026

BSP Scrap Theft Case

बीएसपी स्क्रैप घोटाला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

BSP Scrap Theft Case: बीएसपी के लौह स्क्रैप चोरी मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद पुलिस ने अब तक जुटाए दस्तावेज और साक्ष्य केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। मामले में पुलिस अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कुछ आरोपियों ने अग्रिम जमानत ली है। सीबीआई जांच में मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

भिलाई-3 थाना पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स में छापा मारकर चोरी का 250 टन बीएसपी स्क्रैप (प्लेट-ब्लूम), 14 वाहन और हाइवा, क्रेन, बैकहो लोडर, चेन माउंटेन समेत मशीनरी जब्त की थी। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3.22 करोड़ रुपए बताई गई थी। पुलिस ने चोरी, परिवहन और स्क्रैप खरीद से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की। अब पुलिस 900 पेज का चालान, केस डायरी, जब्ती दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य सीबीआई को सौंपने की तैयारी में है। सीबीआई की ओर से रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद केस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीएसपी के रिकॉर्ड से होगा मिलान

सीबीआई की जांच में बीएसपी के स्टॉक रजिस्टर, गेट पास, वे-ब्रिज रिकॉर्ड, सुरक्षा दस्तावेज और स्क्रैप से संबंधित रिकॉर्ड का मिलान किया जा सकता है। चोरी के स्क्रैप की निकासी, परिवहन, बिक्री और खरीद की पूरी कड़ी की पड़ताल भी संभावित है।

सीबीआई की एंट्री से बढ़ी हलचल

सीबीआई जांच के आदेश के बाद स्क्रैप कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। स्क्रैप के मकडज़ाल में उलझे कई रसूखदार और सफेदपोश रायपुर में केस को सुलझाने के लिए भटक रहे हैं। पुलिस जांच में सामने नहीं आए लोगों की भूमिका भी अब सीबीआई की पड़ताल के दायरे में आ सकती है। वहीं, कुछ आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत लिए जाने के बाद जांच एजेंसी के सामने मामले की पूरी कड़ी और कथित नेटवर्क की पड़ताल अहम होगी। नार्को टेस्ट जैसी जांच कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर ही संभव होगी।

जांच का दायरा बढ़ने की संभावना

जांच के दौरान नए तथ्य या साक्ष्य मिलने पर अन्य संदिग्धों से पूछताछ हो सकती है। संयंत्र या संबंधित विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की भूमिका सामने आने पर उसे भी जांच के दायरे में लिया जा सकता है। दूसरे राज्यों से जुड़े खरीदार, कारोबारी या वित्तीय लेन-देन सामने आने पर जांच का दायरा वहां तक बढ़ सकता है।

सीबीआई किन बिंदुओं पर कर सकती है जांच

  • बीएसपी के स्टॉक, गेट पास और वे-ब्रिज रिकॉर्ड का मिलान।
  • स्क्रैप की निकासी से लेकर बिक्री तक की पूरी कड़ी की पड़ताल।
  • आरोपी, गवाह और संदिग्धों से पूछताछ।
  • बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच।
  • संयंत्र के अधिकारी-कर्मचारियों की संभावित भूमिका की पड़ताल।
  • अंतरराज्यीय खरीदारों या कारोबारियों से जुड़े कनेक्शन की जांच।
  • नए साक्ष्य मिलने पर अन्य आरोपियों को जांच में शामिल करना।

BSP Scrap Theft: BSP स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कंपनी मालिक और डायरेक्टर गिरफ्तार

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Updated on:

03 Oct 2026 09:19 am

Published on:

03 Oct 2026 09:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / BSP स्क्रैप चोरी मामले में बड़ा मोड़, 21 आरोपियों के बाद अब CBI खंगालेगी पूरी कड़ी, इन बिंदुओं पर कर सकती है जांच

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