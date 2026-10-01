Durg Opium Case: 62.42 टन अफीम मामले में छोटू राम विश्नोई को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत

मामले में छोटू राम विश्नोई को 12 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी सह-आरोपी विकास विश्नोई के मेमोरण्डम के आधार पर हुई। शासन की ओर से अदालत में यह आरोप रखा गया कि विकास विश्नोई के मेमोरण्डम में छोटू राम पर अफीम के बीज उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी के जेल में रहने, उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र पेश किए जाने का हवाला दिया। इन आधारों पर आरोपी की ओर से जमानत देने का अनुरोध किया गया।