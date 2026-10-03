रिसाली निगम चुनाव में किसका चलेगा दांव? ताम्रध्वज साहू और ललित चंद्राकर होंगे आमने-सामने, ये मुद्दे बदलेंगे समीकरण

Bhilai Nagar Nigam Chunav: भिलाई नगर निगम चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन रिसाली में सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण सीट पर आमने-सामने रहे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वर्तमान विधायक ललित चंद्राकर अब निगम चुनाव में फिर अलग-अलग खेमों का नेतृत्व करते नजर आ सकते हैं। रिसाली निगम कांग्रेस शासनकाल में भिलाई से अलग बनकर अस्तित्व में आया था। इसके गठन में ताम्रध्वज साहू की भूमिका रही, जबकि मौजूदा विधायक ललित चंद्राकर के लिए यह उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का अवसर होगा।