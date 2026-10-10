Durg teacher salary case: बिना काम 14 महीने तक मिलता रहा वेतन, गड़बड़ी सामने आई तो बाबुओं पर फोड़ा ठीकरा

Durg teacher salary case: बिना काम 14 महीने तक मिलता रहा वेतन, गड़बड़ी सामने आई तो बाबुओं पर फोड़ा ठीकराTeacher salary case: दुर्ग जिला शिक्षा विभाग में स्थानांतरित शिक्षक को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण किए बिना वेतन जारी होने का मामला सामने आया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितुरडीह के शिक्षक देवेंद्र राय का सात जून 2025 को कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड स्थित कोदवागोदान स्कूल में तबादला हुआ था। उन्हें 10 जून को पुरानी पदस्थापना से कार्यमुक्त भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जुलाई 2026 तक दुर्ग बीईओ कार्यालय से वेतन जारी होता रहा। मामला उजागर होने पर अधिकारियों ने अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए त्रुटिपूर्ण नोटशीट और उपस्थिति पत्रक के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है।