देश के कई राज्यों में थनौद की दुर्गा प्रतिमाओं की धूम, लेकिन महंगाई से घटा मुनाफा, जानें कैसे?

अन्य राज्यों में भारी मांग के बावजूद मूर्तिकार लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी से परेशान हैं। कच्चे माल के दाम दो से तीन गुना तक बढ़ चुके हैं। दो साल पहले 180 रुपए लीटर मिलने वाला पेंट अब 400 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। लकड़ी, पुआल, बारदाना और सजावटी सामान की कीमतें कई गुना बढ़ने और कारीगरों को 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने के कारण मूर्तियों का निर्माण बेहद महंगा हो गया है। उस अनुपात में मूर्तियों के दाम न बढ़ने से महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक प्रतिमा पर मूर्तिकार को महज 8 से 10 हजार रुपए ही बच पाते हैं।