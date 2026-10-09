मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए नहीं होगी बस की चिंता, 5 दिन मुफ्त सफर का मौका, जानें टाइम और तारीख

इस सुविधा का लाभ लेने से पहले श्रद्धालुओं को वापसी से जुड़ी शर्त भी समझनी होगी। रोटरी क्लब ने स्पष्ट किया है कि बस सेवा एकतरफा यात्रा के लिए है। इसका मतलब है कि जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाने वाले यात्रियों को उसी बस से वापस लाने की व्यवस्था नहीं होगी। दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे चलने वाली बसें अलग सेवा के रूप में संचालित होंगी। इन बसों से वही यात्री लौटेंगे, जो निर्धारित समय पर वहां उपलब्ध होंगे। यह सुनिश्चित नहीं है कि जगदलपुर से दंतेवाड़ा गए श्रद्धालुओं को ही वापसी में बस में जगह मिलेगी।