मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए नहीं होगी बस की चिंता, 5 दिन मुफ्त सफर का मौका, जानें टाइम और तारीख

मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए 5 दिन मुफ्त बस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Free Bus Service: शारदीय नवरात्रि में मां दंतेश्वरी के दर्शन की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक पहुंचना आसान हो सकता है। रोटरी क्लब जगदलपुर ने पांच दिनों तक निःशुल्क बस सेवा संचालित करने की पहल की है। ‘प्रोजेक्ट आशा’ के तहत शुरू की जा रही यह सुविधा 11 से 15 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य सीमित रेल सुविधाओं के चलते आवागमन में परेशानी का सामना कर रहे श्रद्धालुओं और जरूरतमंद यात्रियों को यात्रा का वैकल्पिक साधन देना है।
इस सेवा के जरिए श्रद्धालु जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर परिसर से दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर तक मुफ्त बस से जा सकेंगे। रोटरी क्लब के मुताबिक, दंतेवाड़ा के लिए सीमित ट्रेन सेवाओं के कारण यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होती है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के दौरान यह व्यवस्था की गई है।
निःशुल्क बस सेवा का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्लब ने समयसारिणी भी तय की है। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर परिसर से दंतेवाड़ा के लिए पहली बस सुबह 7 बजे रवाना होगी। दूसरी बस दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर से जगदलपुर आने के लिए बस सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे चलेगी। यह व्यवस्था 11, 12, 13, 14 और 15 अक्टूबर को रहेगी। यात्रियों को निर्धारित समय के अनुसार अपने प्रस्थान स्थल पर पहुंचना होगा।
इस सुविधा का लाभ लेने से पहले श्रद्धालुओं को वापसी से जुड़ी शर्त भी समझनी होगी। रोटरी क्लब ने स्पष्ट किया है कि बस सेवा एकतरफा यात्रा के लिए है। इसका मतलब है कि जगदलपुर से दंतेवाड़ा जाने वाले यात्रियों को उसी बस से वापस लाने की व्यवस्था नहीं होगी। दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे चलने वाली बसें अलग सेवा के रूप में संचालित होंगी। इन बसों से वही यात्री लौटेंगे, जो निर्धारित समय पर वहां उपलब्ध होंगे। यह सुनिश्चित नहीं है कि जगदलपुर से दंतेवाड़ा गए श्रद्धालुओं को ही वापसी में बस में जगह मिलेगी।
ऐसे में दर्शन के बाद जगदलपुर लौटने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्तर पर परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि दर्शन के बाद लौटने में परेशानी न हो।
रोटरी क्लब जगदलपुर की इस पहल के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी क्लब के पदाधिकारी संभालेंगे। ‘प्रोजेक्ट आशा’ के चेयरमैन रोटेरियन संग्राम सिंह राणा हैं, जो क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं। क्लब के सचिव रोटेरियन अंकित गोयल और संयुक्त सचिव रोटेरियन सप्तगिरि मद्दी बस सेवा से जुड़ी व्यवस्थाओं का समन्वय करेंगे।
रोटरी क्लब की यह पहल नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को परिवहन की सुविधा देने के साथ जनसेवा का प्रयास है। क्लब का उद्देश्य मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम करना है। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले बस के समय, प्रस्थान स्थल और एकतरफा सेवा की शर्तों की जानकारी लेकर ही अपनी योजना बनाने की सलाह दी गई है।
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