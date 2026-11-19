Deepa Sagar Death Mystery: जगदलपुर की दीपा सागर की मौत की गुत्थी में नया मोड़(photo-patrika canva create)
Deepa Sagar Death Mystery: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में दीपा सागर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे परिजनों ने अब पुलिस को दो अहम साक्ष्य सौंपे हैं। इनमें दीपा का मोबाइल फोन और उनकी स्वाभाविक लिखावट वाली एक कॉपी शामिल है। अब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच और कथित सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान कराया जाएगा। इन दोनों जांचों से मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को जगदलपुर के गोलबाजार स्थित बाफना लाइफस्टाइल दुकान की छत पर दीपा सागर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया था। हालांकि, घटना के बाद से ही परिजन मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। परिवार की मांग है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।
परिजनों ने दीपा सागर का मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मोबाइल को विधिवत जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL), रायपुर भेजने की तैयारी कर रही है। मोबाइल की जांच के जरिए उसमें मौजूद डिजिटल जानकारियों का परीक्षण किया जाएगा। इससे घटना से पहले की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल में मदद मिल सकती है। परिजनों ने पहले भी मोबाइल से जुड़ी जानकारियों और कॉल डिटेल को लेकर सवाल उठाए थे। अब मोबाइल पुलिस को सौंपे जाने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है।
इस मामले में दूसरा अहम साक्ष्य दीपा सागर की स्वाभाविक लिखावट वाली कॉपी है। परिजनों ने यह कॉपी भी पुलिस को सौंप दी है। इसे पुलिस मुख्यालय (PHQ) में हैंडराइटिंग विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। विशेषज्ञ कथित सुसाइड नोट की लिखावट और दीपा की सामान्य लिखावट का मिलान करेंगे। इस जांच से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कथित सुसाइड नोट की लिखावट दीपा की लिखावट से मेल खाती है या नहीं। हालांकि, विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।
पुलिस इस मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का भी विश्लेषण कर रही है। इसके जरिए घटना से पहले दीपा के संपर्क में रहे लोगों और अन्य संबंधित जानकारियों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब तक कई लोगों के बयान भी दर्ज कर चुकी है।
दीपा सागर की मौत के मामले में अब पुलिस की जांच मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, कथित सुसाइड नोट की लिखावट के मिलान, कॉल डिटेल और दर्ज बयानों पर केंद्रित है। फिलहाल इन जांचों की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मामले से जुड़े कई अहम सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों को उम्मीद है कि सभी उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच से दीपा सागर की मौत की वास्तविक परिस्थितियां सामने आएंगी।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़