परिजनों ने दीपा सागर का मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मोबाइल को विधिवत जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL), रायपुर भेजने की तैयारी कर रही है। मोबाइल की जांच के जरिए उसमें मौजूद डिजिटल जानकारियों का परीक्षण किया जाएगा। इससे घटना से पहले की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल में मदद मिल सकती है। परिजनों ने पहले भी मोबाइल से जुड़ी जानकारियों और कॉल डिटेल को लेकर सवाल उठाए थे। अब मोबाइल पुलिस को सौंपे जाने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है।