बस्तर के इन किसानों की सफलता खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। खेती आज भी फायदे का सौदा है, लेकिन इसके लिए परंपरागत तरीकों के साथ उन्नत बीज, मिट्टी के अनुरूप फसल चयन, समय पर खाद-पानी, आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर उत्पादन प्रबंधन अपनाना जरूरी है। सरकारी खरीदी व्यवस्था का सही समय पर लाभ उठाना भी किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। पिछले साल के ये आंकड़े इस बात की मिसाल हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत खेतों को समृद्धि का आधार बना सकती है।