जगदलपुर के मोती ज्वेलर्स में 1.74 करोड़ की चोरी का खुलासा, CCTV से पकड़े गए 5 संदिग्ध

इस हाईप्रोफाइल चोरी के मामले में पुलिस जल्द ही आधिकारिक जानकारी साझा कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस आज शाम तक पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी। फिलहाल सभी की नजरें पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। इसमें चोरी की पूरी साजिश, आरोपितों की भूमिका और बरामदगी से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है। जगदलपुर के व्यस्त संजय मार्केट में इतनी बड़ी चोरी की वारदात ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनदहाड़े ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचना और कर्मचारियों का ध्यान भटकाकर करोड़ों के जेवर लेकर निकल जाना इस घटना को और गंभीर बनाता है।