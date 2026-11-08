PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी ने बस्तर में जवानों के साथ मनाया दीपोत्सव, बोले- आप मेरा परिवार हैं

बस्तर लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती से प्रभावित रहा है। क्षेत्र के कई इलाकों में हिंसा, भय और विकास से जुड़ी बाधाएं देखने को मिलीं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी यहां लंबे समय तक चुनौतियां बनी रहीं। हाल के वर्षों में सुरक्षाबलों के अभियान और सरकार की विकास योजनाओं के चलते क्षेत्र में बदलाव की कोशिशें तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवानों के बीच बस्तर में आए बदलाव और शांति की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस क्षेत्र में कभी नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां अब विकास और बेहतर भविष्य की उम्मीद मजबूत हो रही है। इस बदलाव में सुरक्षाबलों के जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।