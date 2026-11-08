PM Modi Chhattisgarh Visit: PM मोदी ने बस्तर में जवानों के साथ मनाया दीपोत्सव, बोले- आप मेरा परिवार हैं

बस्तर में PM मोदी ने जवानों के साथ बांटी दिवाली की खुशियां (Photo Source- Patrika)
PM Modi Chhattisgarh Visit: दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे और करनपुर में तैनात सुरक्षाबलों के जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। इस दौरान उन्होंने जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने जवानों से आत्मीयता जताते हुए कहा कि आप मेरा परिवार हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए दिन-रात कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाने वाले जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।
प्रधानमंत्री का बस्तर दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जिस बस्तर क्षेत्र ने लंबे समय तक नक्सलवाद और हिंसा का सामना किया, वहां अब शांति, सुरक्षा और विकास की नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी का जवानों के बीच पहुंचकर दीपावली मनाना सुरक्षाबलों के मनोबल और उनके योगदान के सम्मान से जुड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के अवसर पर बस्तर के करनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षाबलों के जवानों के साथ समय बिताया और उनके साथ त्योहार मनाया। इस दौरान जवानों के बीच उत्साह और खुशी का माहौल रहा। पीएम मोदी ने जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जवान अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनके इसी समर्पण के कारण देशवासी सुरक्षित माहौल में त्योहार मना पाते हैं। प्रधानमंत्री ने जवानों के त्याग और तपस्या को नमन करते हुए कहा कि वे देश के लिए जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वह हर नागरिक के लिए गर्व की बात है।
बस्तर लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती से प्रभावित रहा है। क्षेत्र के कई इलाकों में हिंसा, भय और विकास से जुड़ी बाधाएं देखने को मिलीं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी यहां लंबे समय तक चुनौतियां बनी रहीं। हाल के वर्षों में सुरक्षाबलों के अभियान और सरकार की विकास योजनाओं के चलते क्षेत्र में बदलाव की कोशिशें तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवानों के बीच बस्तर में आए बदलाव और शांति की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस क्षेत्र में कभी नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां अब विकास और बेहतर भविष्य की उम्मीद मजबूत हो रही है। इस बदलाव में सुरक्षाबलों के जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हर साल दीपावली का त्योहार देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच मनाने की परंपरा बनाई है। वह अलग-अलग वर्षों में सीमा और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर जवानों के साथ समय बिताते रहे हैं।
पीएम मोदी के जवानों के साथ दीपावली मनाने के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार रहे हैं:
इस बार बस्तर के करनपुर में जवानों के साथ दीपावली मनाकर प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया।
दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर परिवार से दूर रहने वाले जवानों के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा खास रहा। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात कर यह संदेश दिया कि देश उनके साथ खड़ा है और उनके योगदान को हमेशा याद रखता है। बस्तर में जवानों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में सुरक्षाबलों का योगदान कितना अहम है। जवानों का साहस और समर्पण ही उन क्षेत्रों में शांति और विकास का रास्ता मजबूत करता है, जहां कभी हिंसा का प्रभाव रहा है।
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