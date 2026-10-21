द्रौपदी मुर्मू के बस्तर दौरे से पहले मुरिया दरबार पर विवाद, सांसद महेश कश्यप बोले- नहीं बदली परंपरा

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बस्तर दशहरा की पारंपरिक रस्मों में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि मुरिया दरबार की अपनी ऐतिहासिक पहचान और परंपरागत व्यवस्था है, जिसे बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस ने नाम और स्थान को लेकर सामने आई जानकारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की परंपराओं से जुड़े आयोजनों में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले उनकी भावनाओं और मान्यताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, कांग्रेस के आरोपों और आयोजन को लेकर उठे सवालों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुरिया दरबार का नाम और स्थान नहीं बदला जा रहा है।