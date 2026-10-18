मटनार हिल्स से शिवगंगा जलप्रपात तक प्राकृतिक खजाना, फिर भी बस्तर के इन स्थलों से अनजान पर्यटक

राष्ट्रीय पहचान मिली: बस्तर में सामुदायिक और ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में धुड़मारास को एडवेंचर टूरिज्म और चित्रकोट को कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म श्रेणी में चुना गया था। यह उपलब्धि बताती है कि बस्तर की ताकत केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी है। अब जरूरत इस पहचान को स्थायी पर्यटन व्यवस्था में बदलने की है। पर्यटक को जानकारी, सुविधा और सुरक्षा मिले, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहे—इसी संतुलन से बस्तर पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है।