देश के दशहरे से कैसे अलग है बस्तर का पर्व? 75 दिनों तक निभाई जाती हैं अनूठी परंपराएं, जानिए 600 साल पुराना इतिहास

बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में विशेष स्थान है। पर्व के दौरान विशाल पारंपरिक रथ को खींचने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग सहभागी बनते हैं। रथ परिक्रमा केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक भी है। विभिन्न गांवों से देवी-देवताओं के प्रतीकों और पारंपरिक प्रतिनिधियों का जुड़ना इस आयोजन को पूरे बस्तर की आस्था से जोड़ता है। यहां जंगल, परंपरा, देवी आराधना और सामुदायिक जीवन एक-दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। इसमें निभाई जाने वाली पारंपरिक भूमिकाएं इसे केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवंत सांस्कृतिक विरासत बनाती हैं।