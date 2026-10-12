बस्तर के धूड़मारास में फिर शुरू हुई बांस राफ्टिंग, ग्राम सभा ने पर्यटन के लिए तय किए नए नियम

Dhudmaras Bamboo Rafting: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धूड़मारास (धुरवा डेरा) में नदी का जलस्तर कम होने के बाद बांस राफ्टिंग और कयाकिंग फिर शुरू से कर दी गई है। शनिवार को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित करने, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े कई निर्णय लिए गए। राफ्टिंग और कयाकिंग का संचालन मौसम, नदी की स्थिति और सुरक्षा मानकों के आधार पर किया जाएगा। पर्यटकों के लिए सुरक्षा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। पर्यटकों से यात्रा से पहले गतिविधियों की उपलब्धता और आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेने का अनुरोध किया गया है। सभी गतिविधियों के लिए अग्रिम बुकिंग अनिवार्य होगी।