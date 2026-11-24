सराफा कारोबारी विकास पारख के अनुसार, गहनों की बुकिंग के समय तय की गई शर्तें सबसे अहम हैं। यदि ग्राहक ने बुकिंग के दौरान सोने का भाव फिक्स कराया था, तो उसे उसी दर पर भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं, कुछ दुकानों पर डिलीवरी के दिन प्रचलित बाजार भाव के अनुसार कीमत तय होती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को गिरावट का लाभ मिल सकता है। पुराने भाव पर बुकिंग कारोबारियों के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकती है, लेकिन वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने सोना किस भाव पर खरीदा था और बुकिंग के समय कीमत किस आधार पर तय की गई थी। इसलिए ग्राहकों को बुङ्क्षकग की रसीद, शर्तें और भुगतान का विवरण जांचकर ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए।