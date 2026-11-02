Gold Silver Price: सोना-चांदी के दाम में गिरावट से चमका सराफा बाजार, कवर्धा में तीन हजार रुपए तक कम हुआ दाम

पुष्य नक्षत्र पर सराफा बाजार में ग्राहकों की अच्छी आवाजाही का प्रमुख कारण सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट रही। कुछ दिन पहले तक 20 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 22 हजार 500 रुपए था, जो घटकर 1 लाख 19 हजार 500 रुपए पर पहुंच गया। यानी कीमत में सीधे 3 हजार रुपए की कमी आई। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव भी 1 लाख 34 हजार रुपए से घटकर 1 लाख 30 हजार 500 रुपए रह गया। चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। एक सप्ताह पहले की तुलना में करीब 10 हजार रुपए कम होकर चांदी का भाव 1 लाख 60 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कीमतों में इस कमी का असर सराफा दुकानों में दिखाई दिया। ग्राहक सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदी और भाव की जानकारी लेने पहुंचते रहे। सराफा व्यापारी सूचित बोथरा सहित अन्य कारोबारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार पुष्य नक्षत्र पर बाजार में अच्छी रौनक रही। सोने-चांदी के दाम कम होने से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है।