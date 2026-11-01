1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

Kawardha Cyber Fraud: RBI अधिकारी बनकर LIC पॉलिसी के नाम पर 69 लाख की ठगी, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News: कबीरधाम में बंद LIC पॉलिसी की रकम वापस दिलाने के नाम पर 69.37 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। खुद को RBI और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अधिकारी बताने वाले आरोपियों में से एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Updated: 1 Nov 2026, 5:51 PM IST

Kawardha Cyber Fraud

Kawardha Cyber Fraud: RBI अधिकारी बनकर LIC पॉलिसी के नाम पर 69 लाख की ठगी(photo-patrika)

Kawardha Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बंद पड़ी LIC पॉलिसी की रकम वापस दिलाने का झांसा देकर 69 लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अधिकारी बताकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया। मामले में कबीरधाम साइबर पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी मोहम्मद जैद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, ठगी की कुल रकम 69,37,518 रुपये है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

RBI Officer Fraud: बंद LIC पॉलिसी की रकम लौटाने का दिया झांसा

पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर को पीड़ित ने साइबर पुलिस थाना कबीरधाम में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात लोगों ने खुद को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताकर संपर्क किया था। उन्होंने बंद पड़ी LIC पॉलिसी की राशि वापस दिलाने का भरोसा दिया और इसी बहाने पीड़ित से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए।

Amit Shah in Raipur: राज्योत्सव में शामिल होकर दिल्ली लौटेंगे गृह मंत्री, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
Amit Shah in Raipur

NOC और न्यायालयीन प्रक्रिया के नाम पर ऐंठे 69 लाख रुपये

आरोपियों ने पॉलिसी रिकवर कराने, NOC प्राप्त करने और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कराई। पुलिस के मुताबिक, नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच पीड़ित से कुल 69,37,518 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

बैंक खातों और तकनीकी जांच से सामने आया आरोपी का नाम

जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों में हुए लेन-देन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसी आधार पर दिल्ली निवासी मोहम्मद जैद खान की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद कबीरधाम पुलिस की विशेष टीम आरोपी की तलाश में दिल्ली-एनसीआर पहुंची।

पांच दिन की तलाश के बाद दिल्ली से गिरफ्तारी

पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली-एनसीआर के घनी आबादी वाले इलाके में पांच दिनों तक पतासाजी की। इसके बाद मोहम्मद जैद खान को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

LIC कंपनी में काम करता था आरोपी, सहयोगी के साथ मिलकर करता था ठगी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वह अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की रकम वापस दिलाने के नाम पर लोगों को निशाना बनाता था। इसके लिए फर्जी बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जाता था।

दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी साइबर पुलिस

इस मामले में पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य माध्यमों की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बंद बीमा पॉलिसी की रकम वापस दिलाने या NOC जारी कराने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न भेजें। किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन लेन-देन की सूचना तुरंत साइबर पुलिस को दें।

छत्तीसगढ़ की राज्योत्सव 2026 में 36 प्रतिभाओं को मिलेगा राज्य सम्मान, जानें किसे कौन-सा पुरस्कार मिला

ये भी पढ़ें
CG News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 5:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha Cyber Fraud: RBI अधिकारी बनकर LIC पॉलिसी के नाम पर 69 लाख की ठगी, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

कवर्धा के जंगल में तेंदुए से आमना-सामना! ग्रामीण ने टांगिया से बचाई जान, हमले में गंभीर रूप से घायल

Leopard Attack on Villager
कवर्धा

न सोना, न चांदी… घास से बनाती हैं खूबसूरत गहने, अब अमेरिका तक पहुंचा छत्तीसगढ़ के बीरन कला का हुनर

Tribal Art Tourism
Patrika Special News

28-29 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट! 662 करोड़ का कृषि कर्ज दांव पर, धान समेटने में जुटे किसान

Chhattisgarh Weather Alert
कवर्धा

Public Holiday: 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, जाने Dates

Public Holiday
कवर्धा

कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

Gold Silver Robbery
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.