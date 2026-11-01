Kawardha Cyber Fraud: RBI अधिकारी बनकर LIC पॉलिसी के नाम पर 69 लाख की ठगी, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार

Kawardha Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बंद पड़ी LIC पॉलिसी की रकम वापस दिलाने का झांसा देकर 69 लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अधिकारी बताकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया। मामले में कबीरधाम साइबर पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी मोहम्मद जैद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, ठगी की कुल रकम 69,37,518 रुपये है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।