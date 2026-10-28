28-29 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट! 662 करोड़ का कृषि कर्ज दांव पर, धान समेटने में जुटे किसान

Chhattisgarh Weather Alert: चक्रवात के प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को कबीरधाम में बारिश की संभावना और ऑरेंज अलर्ट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ सीजन में 85 हजार 780 किसानों ने सहकारी बैंकों से 662 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण लिया। जिले के करीब डेढ़ लाख किसानों ने 1.93 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाई है जिसमें लगभग 92 हजार 500 हेक्टेयर में धान की खेती है। मौसम बदलते ही किसानों ने धान की कटाई तेज कर दी है।