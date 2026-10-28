28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

28-29 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट! 662 करोड़ का कृषि कर्ज दांव पर, धान समेटने में जुटे किसान

Kabirdham Rain Alert: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में 662 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि कर्ज दांव पर है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Updated: 28 Oct 2026, 3:33 PM IST

Chhattisgarh Weather Alert

कबीरधाम में 662 करोड़ का कृषि कर्ज दांव पर (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Weather Alert: चक्रवात के प्रभाव से 28 और 29 अक्टूबर को कबीरधाम में बारिश की संभावना और ऑरेंज अलर्ट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ सीजन में 85 हजार 780 किसानों ने सहकारी बैंकों से 662 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण लिया। जिले के करीब डेढ़ लाख किसानों ने 1.93 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाई है जिसमें लगभग 92 हजार 500 हेक्टेयर में धान की खेती है। मौसम बदलते ही किसानों ने धान की कटाई तेज कर दी है।

किसानों का कहना है कि रीपर मशीन से और हाथों से धान कटवाया जा रहा है। बारिश की आशंका देखते हुए कटी फसल को जल्द समेटने में जुटे हैं, ताकि धान भीगने से बचाया जा सके। अधिकतर किसान फसल काटकर घर पहुंचाने की तैयारी में लगे हैं। जिन किसानों के लिए तत्काल धान घर पहुंचाना संभव नहीं है वे पॉलीथिन से ढककर फ सल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खड़ी फसल बचाने कोई उपाय नहीं है।

Paddy Crop Damage: फसल को हो सकता है नुकसान

किसानों के सामने दोहरी चुनौती है। खेतों में खड़ी फसल को तेज बारिश और जलभराव से बचाना है, वहीं कटी फ सल को भीगने से रोकना है। लगातार बारिश से कटाई का काम रुक सकता है। खेतों में पानी भरने पर फ सल निकालना मुश्किल होगा और खलिहान में रखा धान भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। किसानों को आशंका है कि बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई तो आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है।

जिला प्रशासन की तैयारी

संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने अधिकारियों की बैठक लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पंचायतों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को तेज बारिश, बाढ़ और जलभराव के प्रति जागरूक करने, जरूरत पडऩे पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। वहीं बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों, छोटे बच्चों और विशेष सहायता की जरूरत वाले परिवारों की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इनके सुरक्षित स्थानांतरण के लिए स्वास्थ्य विभाग और 108 एंबुलेंस सेवा से समन्वय बनाने को कहा गया है। पशुधन के लिए ऊंचे स्थानों की पहचान, चारा, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ पंचायत स्तर पर टॉर्च, रस्सी, प्राथमिक उपचार सामग्री, पेयजल उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।

निगरानी रखी जा रही

निचले इलाकों, जलभराव वाले स्थानों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के साथ एसडीआरएफ होमगार्ड और अन्य बचाव दलों को आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार रखने को कहा गया है। जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी, पानी की निकासी की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों को समय रहते चेतावनी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Tulika Prajapati: बाढ़ नियंत्रण कक्ष

जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जहां चौबीस घंटे कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। जनपद पंचायत स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष और संपर्क व्यवस्था सक्रिय रखने तथा ग्राम पंचायतों से मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। पंचायत सचिवों को मुख्यालय में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 3:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / 28-29 अक्टूबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट! 662 करोड़ का कृषि कर्ज दांव पर, धान समेटने में जुटे किसान

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, जाने Dates

Public Holiday
कवर्धा

कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

Gold Silver Robbery
कवर्धा

कवर्धा कलेक्टर परिसर में लगी आग, गैस सिलेंडर की पाइप फटने से मची अफरा-तफरी

kawardha Collectorate Fire
कवर्धा

Weather Update: छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक, दीपावली तक बढ़ेगी ठिठुरन, सजने लगा गर्म कपड़ों का बाजार

Chhattisgarh weather update
कवर्धा

आज भी राजा के दर्शन को उमड़ती है भीड़, कवर्धा में कायम है सदियों पुरानी शाही परंपरा, कई मान्यताएं प्रचलित

Royal Dussehra Tradition
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.