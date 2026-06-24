छत्तीसगढ़ में कम बारिश के संकेत, संभावित चुनौतियों से निपटने साय सरकार ने किसानों को दी ये सलाह

Chhattisgarh Monsoon Update: अल नीनो और कमजोर मानसून की आशंकाओं ने छत्तीसगढ़ की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रायल ने देश के 315 ऐसे जिलों की पहचान की है जहां खेती पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र शामिल है। ऐसे में अब इस चुनौती से निपटने के लिए साय सरकार ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। विभाग ने विशेष रूप से अपलैंड एवं कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।