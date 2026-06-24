24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में कम बारिश के संकेत, संभावित चुनौतियों से निपटने साय सरकार ने किसानों को दी ये सलाह

Chhattisgarh Monsoon: छत्तीसगढ़ में कम बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए साय सरकार ने किसानों को वैकल्पिक फसलों का अपनाने की सलाह दी है…
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 24, 2026

chhattisgarh monsoon Update, chhattisgarh news

छत्तीसगढ़ में कम बारिश के संकेत ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Monsoon Update: अल नीनो और कमजोर मानसून की आशंकाओं ने छत्तीसगढ़ की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रायल ने देश के 315 ऐसे जिलों की पहचान की है जहां खेती पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र शामिल है। ऐसे में अब इस चुनौती से निपटने के लिए साय सरकार ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। विभाग ने विशेष रूप से अपलैंड एवं कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।

Chhattisgarh Monsoon: अरहर, मूंग, उड़द समेत इन फसलों का विकल्प

कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। ये फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं तथा प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में किसानों के लिए जोखिम को कम करती हैं।

दलहन-तिलहन की खेती पर 15 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि

राज्य शासन द्वारा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत अपलैंड क्षेत्रों में धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी हैं वैकल्पिक फसलें

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि दलहन एवं तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन देने के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। (Chhattisgarh Monsoon ) दलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जिससे आगामी फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। साथ ही इन फसलों का बाजार मूल्य अपेक्षाकृत अच्छा होने से किसानों की आय में वृद्धि की संभावना रहती है।

अल्प अवधि की धान किस्मों के चयन की सलाह

कृषि विभाग ने मध्यम भूमि वाले क्षेत्रों के किसानों को भी संभावित कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अल्प अवधि में तैयार होने वाली धान किस्मों का चयन करने की सलाह दी है। इससे जल उपलब्धता की अनिश्चितता के बावजूद उत्पादन जोखिम को कम किया जा सकेगा।

कृषि विभाग ने किसानों से वैज्ञानिक सलाह के अनुसार फसल चयन करने, फसल विविधीकरण अपनाने तथा शासन की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। विभाग का मानना है कि मौसम आधारित कृषि रणनीति अपनाकर किसान न केवल संभावित सूखे के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में कम बारिश के संकेत, संभावित चुनौतियों से निपटने साय सरकार ने किसानों को दी ये सलाह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tiger Reserve News: छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में शुरू होगी हॉर्नबिल सफारी, युवाओं को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

Tiger Reserve News
रायपुर

बड़ी खबर! छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बदल जाएगा बिजली बिल का नियम, अब लेट होने पर नहीं लगेगा Penalty

CG Electricity Bill Rule Change
रायपुर

Public Holiday: 26 जून को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

public holiday
रायपुर

Breaking News: रायपुर में मानवता हुई शर्मशार, तालाब किनारे मिला मानव भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस

Raipur news
रायपुर

Chhattisgarh News: कांग्रेस जिला अध्यक्षों को बताया भारत का इतिहास, जंगल बचाने की मिली सीख

chhattisgarh news, chhattisgarh congress,
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.