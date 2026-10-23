कवर्धा कलेक्टर परिसर में लगी आग, गैस सिलेंडर की पाइप फटने से मची अफरा-तफरी

मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा था। इसी दौरान किचन में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर की पाइप अचानक फट गई। पाइप फटने के कारण गैस का रिसाव शुरू हो गया और देखते ही देखते आग लग गई। आग लगते ही कैंटीन के किचन में लपटें उठने लगीं, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कैंटीन में गैस का उपयोग होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई थी। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। हालांकि, आग किचन तक ही सीमित रही और पूरे कैंटीन या रेस्टोरेंट में नहीं फैल सकी। यदि आग अन्य हिस्सों तक पहुंच जाती, तो नुकसान अधिक होने की आशंका थी।