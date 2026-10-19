Khappar Yatra 2026: आज रात कवर्धा की ऐतिहासिक खप्पर यात्रा, आस्था के साथ सुरक्षा का संगम, ड्रोन से होगी निगरानी

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में सुरक्षा योजना तैयार की गई है। तीनों मंदिरों की यात्राओं के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें और पेट्रोलिंग पार्टियां गठित की गई हैं। प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यात्रा मार्ग पर एकता चौक, जयस्तंभ चौक, गायत्री मंदिर चौक, महामाया मंदिर चौक और राजमहल चौक में रस्सा पार्टी तैनात रहेगी। सिग्नल चौक और महामाया मंदिर चौक पर पेट्रोलिंग पार्टी, एकता चौक और राजमहल चौक पर बोल्ड एक्शन पार्टी की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ बढऩे या अव्यवस्था की स्थिति बनने पर टीमें तत्काल कार्रवाई करेंगी। जिला विशेष शाखा भी सूचना संकलन और निगरानी करेगी।