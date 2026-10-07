Traffic Diverted: बालोद-राजनांदगांव मार्ग पर यातायात डायवर्ट; बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग रूट, देखें नया रास्ता

पुलिया की मरम्मत और संधारण कार्य पूरा होने तक वाहन चालकों को इन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय डायवर्ट रूट को ध्यान में रखें और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने निर्धारित मार्ग से ही आवागमन करने की अपील की है।