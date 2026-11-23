Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई गुंडरदेही थाना क्षेत्र के खप्परवाड़ा गांव में की गई, जहां पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर गांजे की बड़ी खेप बरामद की। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पहले से गिरफ्तार एक आरोपी से पूछताछ के दौरान इस खेप की जानकारी मिली थी। अब पुलिस गांजे के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।