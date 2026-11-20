पुलिस अधीक्षक बालोद किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना और एसडीओपी बालोद विनय साहू के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 19 नवंबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सागर अस्पताल, गंजपारा बालोद में नावेद खान उर्फ चोको द्वारा पूल क्लब संचालित किया जाता है। आरोप है कि इसकी आड़ में हेरोइन (चिट्टा) छिपाकर रखी जाती है और उसकी बिक्री की जाती है।