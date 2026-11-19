जिला खाद्य अधिकारी सुधीर गुरु ने बताया कि जिन किसानों के रकबे में गड़बड़ी मिली है, उनका सुधार कराया जा रहा है। एग्रीस्टैक नई व्यवस्था है, इसलिए शुरुआती दौर में तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। राजस्व विभाग के समन्वय से गिरदावरी के आधार पर रकबे को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में परेशानी नहीं होगी और जल्द ही सभी त्रुटियां दूर कर ली जाएंगी। हालांकि विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 5700 प्रभावित किसानों में से कितनों का रकबा सुधारा जा चुका है। इससे किसानों की चिंता बरकरार है।