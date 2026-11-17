Balod Smart Meter: बिजली विभाग पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्थापना के दौरान लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। नगर पंचायत के वार्ड-एक में दो उपभोक्ताओं के घरों में एक-दूसरे के नाम के मीटर लगा दिए गए। इसके चलते एक उपभोक्ता चार महीने से दूसरे व्यक्ति के बिजली बिल का भुगतान कर रहा है। वार्ड निवासी जितेंद्र कुमार ठाकुर पिता स्व. विक्रम सिंह ठाकुर के घर में नेतु राउत, पिता मनीष कुमार के नाम का स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। वहीं नेतु राउत के घर में जितेंद्र कुमार ठाकुर के नाम का मीटर स्थापित कर दिया गया है।