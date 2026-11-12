Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड, 16 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, सुबह-शाम चल रही सर्द हवाएं

Chhattisgarh weather update: बालोद जिले में ठंड का असर धीरे-धीरे बढऩे लगा है। न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं से लोगों को सिहरन महसूस होने लगी है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढऩे की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आने लगती है। दिन में धूप निकलने के बावजूद रात और सुबह मौसम ठंडा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ओस भी दिखाई देने लगी है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बाजार में स्वेटर, शॉल, टोपी और मफलर की मांग बढऩे लगी है।