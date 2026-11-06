Winter 2026: 20 फीट दूर तक भी नहीं दिखा कुछ, बालोद में घने कोहरे ने रोकी जिंदगी की रफ्तार, यातायात हुआ प्रभावित

Chhattisgarh Winter 2026: बालोद जिले में गुरुवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। घने कोहरे ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया। कोहरा इतना घना था कि 20 फीट दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सडक़ें, खेत, गांव और शहर सफेद चादर में लिपटे नजर आए। सुबह घरों से बाहर निकलने पर लोगों को ऐसा लगा, मानो पूरा जिला धुंध में छिप गया हो। वाहनों, पेड़-पौधों और बिजली के खंभों तक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका असर जनजीवन पर पड़ा और सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को परेशानी हुई।