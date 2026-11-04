छत्तीसगढ़ में मुरासू तूफान का असर, तेज बारिश और हवा से खेतों में बिछी धान की फसल, किसानों की बढ़ी चिंता

धान की फसल पककर कटाई के कगार पर थी, लेकिन बारिश और तेज हवा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भरने से धान के अंकुरित होने और सडऩे का खतरा बढ़ गया है। किसानों को आशंका है कि यदि एक-दो दिन में खेतों से पानी नहीं निकला तो पूरी फसल खराब हो सकती है। खलिहानों में रखी उपज भी बारिश से प्रभावित हुई है।