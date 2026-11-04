छत्तीसगढ़ में पेंशनधारियों को राहत, अब उप डाकघर में बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, बैंक जाने की झंझट होगी खत्म

Digital Life Certificate: पेंशनधारियों की सुविधा के लिए भारतीय डाक विभाग एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की है। अब दल्लीराजहरा और आसपास के क्षेत्र के पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या अन्य कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे उप डाकघर दल्लीराजहरा में पहुंचकर यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंच जाएगा। इससे पेंशनधारियों को प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में सुविधा होगी।