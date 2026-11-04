कमजोर पड़ा मुरासु, फिर भी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, रायपुर से लेकर बस्तर तक इन 11 जिलों में अलर्ट जारी

त्योहारी सीजन में हुई बारिश ने बाजारों की रौनक पर भी असर डाला है। मंगलवार शाम रायपुर और बस्तर के कई इलाकों में बारिश के कारण खरीदारी के लिए निकले लोगों को परेशानी हुई। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई, वहीं खुले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल चक्रवात मुरासु कमजोर हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह थमी नहीं हैं। ऐसे में अगले कुछ समय तक लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। खासकर अलर्ट वाले जिलों में रहने वाले लोगों को गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए।