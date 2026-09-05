CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बारिश का नया अपडेट! रायपुर समेत इन इलाकों में बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग ने बारिश का दिया संकेत (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। हालांकि, बारिश के बीच राजधानी के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रायपुर में एक ही दिन में तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 31 डिग्री तक पहुंच गया।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अभी बनी हुई हैं। कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में भी शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलता नजर आ सकता है। दिन में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 5 सितंबर को राजधानी रायपुर का आसमान आंशिक रूप से मेघमय रहेगा। शहर में दिनभर बादल और धूप का दौर बना रह सकता है। कुछ इलाकों में बारिश होने के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ उमस भी महसूस हो सकती है।
पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है तो कहीं धूप निकलने के बाद उमस लोगों को परेशान कर सकती है।
शुक्रवार को राजधानी रायपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। राजिम में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, गोबरा नवापारा और कुरूद में 5-5 सेंटीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा भखारा, अभनपुर, मगरलोड, रायपुर शहर, पाटन और लाभांडीह में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दरिमा में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं धमतरी, माना रायपुर एयरपोर्ट, राजपुर, मंदिर हसौद, आरंग और छुरा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में मौसम ठंडा और सुहाना बना रहा। ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों और उससे लगे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मौसम प्रणाली अगले करीब दो दिनों तक लगभग इसी क्षेत्र में बनी रह सकती है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।
फिलहाल प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लोगों को बीच-बीच में बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों से बचने की सलाह दी जाती है।
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