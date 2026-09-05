CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बारिश का नया अपडेट! रायपुर समेत इन इलाकों में बदल सकता है मौसम

शुक्रवार को राजधानी रायपुर समेत आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। राजिम में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, गोबरा नवापारा और कुरूद में 5-5 सेंटीमीटर पानी गिरा। इसके अलावा भखारा, अभनपुर, मगरलोड, रायपुर शहर, पाटन और लाभांडीह में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दरिमा में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं धमतरी, माना रायपुर एयरपोर्ट, राजपुर, मंदिर हसौद, आरंग और छुरा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में मौसम ठंडा और सुहाना बना रहा। ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।